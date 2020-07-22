«Урал» — «Локомотив»: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» в 30-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.



«Матч довольно странный. «Локомотив» все задачи решил в позитивном плане. «Урал» решил в негативном смысле. Он ещё и лишился главного тренера после игры с «Химками», которая всех удивила. Это был матч, к которому «Урал» готовился очень долго, причём против команды, которая не проводила официальных встреч с марта. Но Екатеринбург провалил игру.



Не думаю, что «Урал» выйдет быстро из психологического пике. Расстройство велико. И эмоций может не хватить «Уралу» на последний тур.



Не знаю, каким составом «Локомотив» поедет в Екатеринбург, но он может сыграть несколько расслабленно, без давления результата. Он способен победить.



Чистая победа «Локомотива» за 1.78 — очень хороший вариант», — сказал Андронов.



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