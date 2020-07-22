«Ростов» — «Зенит»: получи фрибет до 15 000 рублей за регистрацию и ставки на матч РПЛ!
Сегодня, 22 июля, «Ростов» встретится с «Зенитом» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!
Получить бонус – easy! Выполни 2 простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery и пополни счет от 500 рублей.
2. Делай ставки на «Ростов» — «Зенит» и другие матчи РПЛ с коэффициентом от 1.50 и получай фрибеты!
В отыгрыш засчитывается факт совершения ставки и вся сумма пари. Выигрывать – easy!
- 22 июля 2020
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 июля 2020
-
20:00
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:50
Партнерский контент