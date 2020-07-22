«Ростов» — «Зенит»: получи фрибет до 15 000 рублей за регистрацию и ставки на матч РПЛ!

Сегодня, 22 июля, «Ростов» встретится с «Зенитом» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!



Получить бонус – easy! Выполни 2 простых шага.



1. Зарегистрируйся в БК Bettery и пополни счет от 500 рублей.



2. Делай ставки на «Ростов» — «Зенит» и другие матчи РПЛ с коэффициентом от 1.50 и получай фрибеты!



В отыгрыш засчитывается факт совершения ставки и вся сумма пари. Выигрывать – easy!