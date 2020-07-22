ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на встречу РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов».



Ставка: обе забьют за 2.30.



«Ну что сказать? «Тамбов» решил, наверное, свои задачи, не играя против «Сочи». Он получил заветные три очка, что спасло команду от вылета. «Тамбов» в любом случае останется.



ЦСКА проиграл «Локомотиву», тем самым лишив себя шансов в борьбе за лигочемпиновское место. Теперь осталось только четвёртое место. Но если они уступят «Тамбову», а «Ростов» победит «Зенит», то они и это место потеряют.



ЦСКА в обязательном порядке нужно набирать два или три очка. Ничья их тоже не устраивает при том раскладе, если «Ростов» победит «Зенит», ведь по дополнительным показателям «Ростов» будет выше. ЦСКА нужна только победа.



«Тамбову принципиально терять нечего, свои задачи они решили. Думаю, что они выйдут и будут показывать свой футбол.



Спрогнозировать, конечно, сложно. Мне кажется, что в этом матче обе команды забьют. На это и поставлю в этом матче с коэффициентом 2.30. Думаю, что ЦСКА всё-таки пропустит», — сказал Гамула.



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