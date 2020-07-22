«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Фиорентина».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«В пяти последних матчах «Интера» с «Фиорентиной» была актуальной ставка «обе забьют». Кстати, в нынешнем сезоне эти команды встречаются друг с другом уже в третий раз — в 1-м круге серии А и в кубковом поединке забивали обе команды. В чемпионате была зафиксирована ничья 1:1, а в Кубке — победа миланцев 2:1.
Это очень результативное противостояние — в пяти предыдущих встречах этих соперников было забито 16 голов. В среднем больше 3 голов за игру.
И те и другие любят играть в атаку. У «Интера» помимо высокого качества исполнителей есть ещё и тренерские идеи. А у «Фиорентины» есть приличный состав, но нет подходящего по амбициям специалиста. При всём уважении к Якини он всё же примитивный тренер, не имеющий своего узнаваемого стиля.
Обе команды, по сути, не имеют турнирных задач, поэтому могут позволить себе сыграть в яркий футбол, ничем не рискуя. Я поставлю здесь на голы. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — сказал Керимов.
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