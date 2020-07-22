«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Дениса Казанского на встречу РПЛ
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» в завершающем, 30-м туре РПЛ. Встреча в Москве начнется в 19:00 мск.
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.90.
«Динамо» очень круто проводит концовку сезона — три матча, 0 пропущенных, качественные игры. И приезжает «Оренбург», который уже вылетел из РПЛ и много пропускает на выезде — 27 мячей, 14 забивает. И нет у гостей никакой мотивации.
У «Динамо» иная ситуация — и на такой волне надо побеждать. Они просто сильнее — ставлю на фору (-1) — спокойно должно зайти», — сказал Казанский.
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