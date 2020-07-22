«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.76.
«Попробую поставить на ничью в этом матче. «Челси» впечатлил в недавней встрече против «Манчестер Юнайтед»: и тем, как уверенно команда играла в целом, и тем, как она действовала в ключевой игре против соперника, когда надо было побеждать.
Для «Ливерпуля», безусловно, «Челси» – это интересный и сильный вызов. Команда достаточно неплохо и очень аккуратно по сравнению с другими соперниками против них в последние годы дома играет.
Однако я думаю, что об осторожности речи быть не может, потому что для «Ливерпуля» всё ясно. «Челси», на мой взгляд, попробует сыграть в манере контрсдерживания.
Однако есть мотивация и форма «Челси». Синие, пропуская в последнее время достаточно регулярно, на выезде против «Ливерпуля» всё-таки играют собраннее, чем против некоторых других английских грандов. Поэтому я предположу, что игра получится низовой», — сказал Казаков.
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