ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Алексея Андронова на игру Российской Премьер-Лиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.19.



«Матч последнего тура РПЛ. Не так много интриг осталось в турнире. Одна из них связана с ЦСКА. Есть шанс у «армейцев» опередить «Краснодар» и прорваться в квалификацию Лиги чемпионов. Посмотрим, насколько это важно для ЦСКА и «Краснодара».



Понятно, что в домашней игре с «Тамбовом» ЦСКА фаворит, тем более что тамбовчане задачу решили, они остаются в Премьер-Лиге. Последний матч «Тамбова» против «Сочи» вообще не состоялся. Но всё равно матч в Москве для «Тамбова» важен хотя бы с презентационной точки зрения. Всё-таки разговоры продолжаются, нужен ли «Тамбов» лиге в своём статусе, без игр в родном городе. Но мы видели, как «Тамбов» сыграл в Москве со «Спартаком». Думаю, что и с ЦСКА «Тамбов» будет играть достаточно смело.



Хороший вариант «обе забьют» с огромным коэффициентом 2.19. Учитывая те проблемы, которые есть у ЦСКА в обороне (правда, четыре последних гола пропустили с пенальти), «Тамбов» может отличиться. Надёжностью оборона ЦСКА не блещет», — сказал Андронов.



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