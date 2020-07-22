«Ростов» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата России

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в РПЛ.
Ставка: ничья за 3.57.
«Тут нужно плясать от «Зенита» — они уже чемпионы, но им играть в выходные за Кубок. Нет смысла выставлять сильнейший состав на матч с «Ростовом», где питерцам ничего не нужно.
В этом плане у «Ростова» другая история — и после рестарта чемпионата мы все помним, что произошло. Много вопросов по форме — нули с «Рубином», «Оренбургом» — и, конечно, надежда на то, что появится четвёртое место. Надо выиграть у «Зенита».
Но думаю, что «Зенит» сыграет как с «Ахматом». Даже выставляя полуторный состав, получаешь довольно качественных игроков, с которыми «Ростову», думаю, будет сложно. Ставлю на ничью», — сказал Казанский.
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