«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура чемпионата России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Одна из тех игр последнего тура, в которой что-то решается, существует интрига. «Краснодар» без своего основного вратаря будет играть: Матвей Сафонов был удалён в игре с «Динамо».
Вот здесь можно вести речь о мотивации гостей, пусть какой-то серьёзной борьбы за высокие места «Ахмат» не ведёт. Но не нужно забывать, что Игорь Шалимов раньше работал в «Краснодаре». Ему есть что доказывать Сергею Галицкому и своей бывшей команде. Думаю, «Ахмат» выйдет играть в активный футбол.
И в этой игре, на мой взгляд, хороший вариант сыграть «обе забьют» за коэффициент выше двойки — 2.03. Концовка чемпионата. Наверняка будет хорошая погода, хорошая обстановка, пусть арена и не будет заполнена до конца. Думаю, и те и другие будут играть в атаку», — сказал Андронов.
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- 22 июля 2020
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