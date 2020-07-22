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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура чемпионата России

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Одна из тех игр последнего тура, в которой что-то решается, существует интрига. «Краснодар» без своего основного вратаря будет играть: Матвей Сафонов был удалён в игре с «Динамо».

Вот здесь можно вести речь о мотивации гостей, пусть какой-то серьёзной борьбы за высокие места «Ахмат» не ведёт. Но не нужно забывать, что Игорь Шалимов раньше работал в «Краснодаре». Ему есть что доказывать Сергею Галицкому и своей бывшей команде. Думаю, «Ахмат» выйдет играть в активный футбол.

И в этой игре, на мой взгляд, хороший вариант сыграть «обе забьют» за коэффициент выше двойки — 2.03. Концовка чемпионата. Наверняка будет хорошая погода, хорошая обстановка, пусть арена и не будет заполнена до конца. Думаю, и те и другие будут играть в атаку», — сказал Андронов.

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