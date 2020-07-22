«Рединг» — «Суонси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Чемпионшипа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 46-го тура Чемпионшипа сезона-2019/2020 «Рединг» — «Суонси».



Ставка: победа «Суонси» за 1.97.



«Чемпионшип – это, конечно, не РПЛ. Здесь слепо ставить на мотивированных в играх с немотивированными – гиблое дело. И поражение «Брентфорда», имевшего реальный шанс на прямой выход в АПЛ, в матче со «Стоуком» в прошлом туре — лучшее тому подтверждение.



Но в матче «Рединг» — «Суонси», кажется, мотивированные гости все же должны брать верх. Валлийцы достойно проводят постпандемийную часть сезона – в восьми матчах у них пять побед и стабильно хорошая игра впереди. Одолженный у «Ливерпуля» Брюстер, например, забил за это время пять мячей. Так что «лебеди» должны здесь сыграть на своем максимуме и сделать все, чтобы финишировать в шестерке, то есть в зоне «плей-офф».



«Рединг» же после того, как обеспечил себе место в дивизионе на будущий сезон, сдал и проиграл в двух последних матчах.



Кроме всего прочего, «Суонси» — по каким-то причинам один из самых неудобных соперников для «Рединга». Последний раз валлийцев удалось обыграть аж в 2008 году. С тех пор в четырнадцати играх, будь то АПЛ, Чемпионшип или Кубок, «Суонси» как минимум не проигрывал», — сказал Петросьян.



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