«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 37-го тура АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.00.
«Довольно редко в последнее время бывает, чтобы «Ливерпуль» и победа на его родном стадионе были за 2. И сейчас как раз тот случай — игра с «Челси».
Очень крутую игру показала команда Лэмпарда в матче с «Юнайтед». Не обошлось без ошибок Де Хеа, но какая разница, главное — победа. И абсолютно заслуженно.
Это будет важная игра для «Челси» — с точки зрения попадания в четвёрку. У «Юнайтед» будет игра с «Лестером», у синих вот с «Ливерпулем» на выезде.
«Челси» на выезде два последних матча проиграл. Ну а «Ливерпуль» на своём поле не проигрывал с 2017 года — и мне кажется, что отдохнувший «Ливерпуль» против команды, которая отбегала очень сложный матч в Кубке против «Юнайтед», — это хороший вариант для Клоппа и Ко.
Проблем с составом нет ни у тех ни у других. Будет правильно для красных красиво закончить сезон и выставить сильнейший состав. И получить красивый результат. Ставлю на «Ливерпуль», — сказал Казанский.
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