СПАЛ — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2019/2020 СПАЛ — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» и меньше 5 мячей в матче за 1.76.
«Рома» на подъёме. Команда Фонсеки одержала 3 победы в 4 последних матчах. Если бы не глупый фол Спинаццолы в штрафной площади в концовке поединка с «Интером», римляне обыграли бы и команду Конте. В итоге пришлось довольствоваться результативной домашней ничьей.
СПАЛ турнирных задач не имеет. Проиграв 12 из 13 последних матчей, команда Луиджи Ди Бьяджо заслуженно отправляется в Серию B. После карантина только в игре с «Миланом» СПАЛ смог набрать 1 очко. В той встрече аутсайдер Серии А упустил победу на последних минутах, кстати, ведя 2:0.
Семь туров подряд СПАЛ пропускает минимум два мяча. У «Ромы» одна из лучших атакующих линий в Италии. По логике столичный клуб должен уверенно победить. В 11 из 12 предыдущих матчей СПАЛа неизменно проходила ставка «победа соперника и тотал голов в матче меньше 4.5». Я думаю, пройдёт она и в этот раз. Мой прогноз: «победа «Ромы» и тотал голов меньше 4.5» с коэффициентом 1.76», — сказал Керимов.
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