«Кардифф Сити» — «Халл Сити»: ставка Артура Петросьяна на игру Чемпионшипа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 46-го тура Чемпионшипа сезона-2019/2020 «Кардифф Сити» — «Халл Сити».
Ставка: победа «Кардифф Сити» с форой (-1) за 1.70.
«Если кто и выпадет из верхней шестёрки Чемпионшипа, то это «Ноттингем Форест», не побеждающий уже пять туров. «Кардифф» должен в ней остаться.
Во-первых, сами валлийцы играют в последнее время вполне прилично и в плане физики, и в плане результата. А во-вторых, соперник у них в последнем туре самый, наверное, удобный из всех возможных.
«Халл» замыкает турнирную таблицу, а в прошлый вторник умудрился проиграть со счётом 0:8. Кажется, после таких результатов всё становится понятным. В субботу бывшая команда Слуцкого вновь проиграла, и, даже несмотря на то, что остаются математические шансы на спасение и скачок с 24-го на 21-е место, вряд ли в них верят даже в Халле», — сказал Петросьян.
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