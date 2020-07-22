«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Челси».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.30.



«Много было неожиданных результатов в последнее время, в том числе результаты двух матчей с участием «Ливерпуля». Больше 40 ударов нанесли мерсисайдцы, забили всего два мяча и ни разу не выиграли. Причина? Наверное, дело в мотивации. Несмотря на то что команда продолжала бороться за побитие рекорда «Манчестер Сити» по набранным очкам за сезон, все-таки чего-то не хватало. Вроде игра у команды есть, моменты создаются, игроки бьют по воротам, но не хватало злости, должной мотивации. Когда мы чего-то недостаточно сильно хотим, удача от нас и отворачивается. Скорее всего, в этом причина неудачных результатов «Ливерпуля» в последних матчах.



Но сейчас впервые за шесть туров у Клоппа была целая неделя между играми, он имел возможность донести до подопечных свои мысли, недовольство его он даже не скрывал после последнего результата. Команда как-то перезагрузилась и должна провести два заключительных матча на хорошем уровне, и наконец-то вспомнить, как забиваются голы.



«Челси» — достойно провёл матч с «МЮ», заслуженно выиграл и вышел в финал Кубка Англии. Все сейчас хорошо у лондонцев: даже если проиграют оба оставшихся матча, всё равно могут остаться в четвёрке. Для этого надо, чтобы «Лестер» не обыграл «МЮ» в последнем туре. Думаю, напряжения у игроков «Челси» не будет, матч должен получиться интересным. Обе команды будут играть в своё удовольствие, создавать моменты.



Большие шансы, что увидим много опасных моментов, и прежде всего у ворот «Челси». Думаю, «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5».



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