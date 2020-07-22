«Уфа» — «Арсенал»: ставка Алексея Андронова на встречу 30-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Уфа» — «Арсенал» в 30-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Уфы» с форой (0) за 1.99.



«Матч, который вряд ли что-то всерьёз решает. Но игра любопытная. Почему-то фаворитом идут гости. Мне это немножко непонятно. Не помню, сколько матчей Вадим Евсеев и Сергей Подпалый провели против друг друга, но наверняка встречались на футбольном поле. И вряд ли какая-то принципиальность существует в этих взаимоотношениях. Евсеев уже зарекомендовал себя достаточно ярко и чётко в нашем футболе. А для Сергея Подпалого нахождение у руля «Арсенала» возможность напомнить, что такой тренер есть. И тренер он неплохой, на мой взгляд.



Я думаю, что «Уфа» вряд ли захочет проигрывать последний домашний матч в сезоне, тем более она потеряла своего генерального директора. Шамиль Газизов теперь генеральный директор «Спартака». И «Уфе» надо как-то показывать оптимизм, дарить его своим болельщикам. Во всяком случае, думаю, вряд ли «Арсенал» бросится в атаку, и «Уфа» будет много пропускать. Мой вариант ставки — «Уфа» с форой (0)» за 1,99. Чисто из-за коэффициента стоит действовать именно так», — сказал Андронов.



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