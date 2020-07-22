«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург».



Ставка: победа «Динамо» и минимум 2 мяча в матче за 1.73.



«Одна из встреч, где ничего уже не решается, — это матч “Динамо” и “Оренбурга”.



“Динамовцы” идут на шестом месте и в Кубке России будут болеть за “Зенит”. Пусть они и играли долгое время в Химках, но тут речь не о благодарности. Понятно, что москвичи рассчитывают на попадание в Лигу Европы, а для этого нужна победа клуба из Санкт-Петербурга.



“Оренбург” же последний и покидает РПЛ. Уходит тренерский штаб. Скорее всего, уйдут и многие футболисты. И вообще, будущее команды под вопросом. Если ничего сверхъестественного не случится, хотя мы знаем, что в нашем футболе возможно всё что угодно. По состоянию на сегодняшний день настроение у команд совершенно разное. “Динамо” одержало три победы подряд, причём над не самым простыми соперниками.



“Крылья Советов” были в хорошей форме, с “Уфой” сложно играть вообще всем клубам России, и “Краснодар”. Пусть против “быков” и помогло удаление Сафонова, но всё-таки “Динамо” выиграло. Более того, за эти три матча “динамовцы” ещё и не пропустили. “Оренбург” после возобновления чемпионата проиграл всё — были технические поражения, проигрыши на футбольном поле. Единственный лучик света — ничья с “Ростовом”. У гостей проблемы и в обороне, и в атаке — по всем фронтам.



Я не понимаю, как игроки “Оренбурга” будут настраиваться на эту игру, ведь у них нет никакой мотивации. А “динамовцы” провели не такой уж однозначный сезон, чтобы выйти в последнем туре против аутсайдера и расслабиться.



Мне кажется, футболисты “Динамо” будут заряжены на победу. Здесь очевиден фаворит, но победа хозяев стоит очень мало. Я предлагаю комбинированный вариант — победа “Динамо” + тотал больше 1.5 мяча. Мне кажется, это вполне рабочая история, так как это последний матч в сезоне и терять обоим клубам уже нечего», — сказал Кривохарченко.



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«Динамо» — «Оренбург». Прогноз: Шунин, Жоаозиньо и Комличенко красиво закончат сезон Бело-голубые обеспечили себе шестое место в РПЛ, теперь всё зависит от «Зенита».