«Урал» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу 30-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.74.
«Урал» меня сильно разочаровал в кубковом матче: плохо организован и не готов к игре против «Химок» как психологически, так и тактически. Всё-таки в соперниках были не любители, а ребята, которые довольно давно играют в футбол. На одну игру собраться может любая команда, к тому же «Химки» были очень мотивированы. И я не думаю, что «Уралу» удастся справиться с «Локомотивом».
Да, «Локомотив» в любом случае займёт второе место и попадёт в Лигу чемпионов, но всё равно игроки выйдут и сыграют изо всех сил. Не думаю, что будут серьёзные изменения в составе, так как главному тренеру нужно определить, насколько игроки готовы биться в каждом матче.
Смена главного тренера в «Урале» не поможет хозяевам добиться положительного результата, так что ставлю на победу «Локомотива», — сказал Непомнящий.
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