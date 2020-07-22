«Ростов» — «Зенит»: ставка Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».



Ставка: «Ростов» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.05.



«До начала следующего сезона РПЛ осталось не так уж и много, но есть ещё вопросы, ответы на которые нужно получить в последнем туре. Хотя матч между “Зенитом” и “Ростовом” вряд ли решает какие-то вопросы.



“Ростов” занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка. Интересно, что после победы над “Арсеналом” со счётом 2:1 команда Карпина ни разу не победила. Хотя ничьи с “Краснодаром” и “Крылышками” не такие плохие результаты, учитывая прогресс самарской команды. Были нулевые ничьи с “Оренбургом” и “Рубином”, а затем поражение от “Уфы”. В общем, у ростовского коллектива объективные сложности.



Приходится выпускать много молодёжи, которая не готова физически, чтобы играть в интенсивный футбол. После чемпионства “Зенит” потерял очки только с “Ахматом”. Если бы этот матч что-то решал, питерцы были бы явными фаворитами. Но мы понимаем, в какой момент пройдёт этот поединок. Всё-таки “Зенит” провёл очень тяжёлый матч в полуфинале Кубка со “Спартаком”, а их ещё ожидает финал. Пусть их там ожидают “Химки” из ФНЛ, но они показали в этом сезоне, что обладают очень классной и поставленной игрой, почему и разгромили “Урал”.



Скорее всего, Семак будет ротировать состав. Не исключено, что много игровой практики получат молодые футболисты, почему ситуация резко меняется. В таком случае “Зенит” уже не будет очевидным фаворитом. Мне кажется, что Валерий Карпин, в конце настолько тяжёлого сезона достаточно хорошо мотивирован, чтобы подарить болельщикам победу в финальном туре над чемпионом страны. Кроме того, это неплохо встряхнёт команду.



Возможно, у хозяев даже больше мотивации. Думаю, что “Ростов” у себя дома может и не проиграть. Да и вряд ли матч получится результативным, так как у “Зенита” будет смешанный состав, а у ростовчан не так много сил. Я предлагаю немного рискованную, но от этого не менее интересную ставку — 1Х + общий тотал меньше 3.5 гола», — сказал Кривохарченко.



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