ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов».



Ставка: ЦСКА выиграет и не пропустит за 1.92.



«Понятно, что ЦСКА выиграет при своих болельщиках. Мне кажется, Чалов сможет забить, да и в целом команда должна провести хороший матч и набрать три очка. Думаю, что Акинфеев сыграет на ноль, поэтому ставлю на сухую победу ЦСКА.



«Тамбову» в последнем туре этого сезона уже ничего не надо, так как он в любом случае не опустится ниже 14-го места и сохранит прописку в РПЛ. В последнем туре, к сожалению, практически не осталось интриг, в отличие, например, от испанской Ла Лиги, где в заключительных матчах некоторые команды решали свои задачи», — сказал Радимов.



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