«Урал» — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

Сегодня, 22 июля, «Урал» и «Локомотив» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Урал» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.



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