«Рубин» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть матч онлайн, во сколько начало

22 июля «Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 2.95.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Рубин» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

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