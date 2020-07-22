ЦСКА — «Тамбов», 22 июля: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
22 июля ЦСКА и «Тамбов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.25.
Букмекеры уверены, что матч 30-го тура РПЛ 22 июля ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Влашич и Марио Фернандес возьмут время на размышление
«Волки» слабее ЦСКА и «Зенита», но быстрые голы не пропускают
- 22 июля 2020
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 июля 2020
-
20:00
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:50
Партнерский контент