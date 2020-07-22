ЦСКА — «Тамбов», 22 июля: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

22 июля ЦСКА и «Тамбов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.25.



Букмекеры уверены, что матч 30-го тура РПЛ 22 июля ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.