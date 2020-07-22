«Ливерпуль» — «Челси»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча АПЛ
Сегодня, 22 июля, «Ливерпуль» примет «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.75. Ставки на ничью принимают за 3.86.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
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Новоиспечённым чемпионам уже ничего не нужно, а у лондонцев на кону Лига чемпионов.
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