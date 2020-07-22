«Интер» — «Фиорентина»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

22 июля «Интер» и «Фиорентина» встречаются в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 7.20.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Интер» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.