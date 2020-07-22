«Интер» — «Фиорентина»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
22 июля «Интер» и «Фиорентина» встречаются в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 7.20.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Интер» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 июля 2020
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
Партнерский контент