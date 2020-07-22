«Ростов» — «Зенит»: эксперты назвали фаворита матча 30-го тура чемпионата России

22 июля в Ростове-на-Дону «Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 3.38.



Букмекеры уверены, что матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги 22 июля «Ростов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт у аналитиков за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

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