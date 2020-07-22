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«Уфа» — «Арсенал»: аналитики оценили шансы Луценко забить 16-й гол в сезоне РПЛ

«Уфа» — «Арсенал»: аналитики оценили шансы Луценко забить 16-й гол в сезоне РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

22 июля «Уфа» и «Арсенал» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Уфа» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Ставки на гол нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко принимаются за 2.35. На данный момент на счету форварда 15 голов.

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