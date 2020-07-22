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«Динамо» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы бело-голубых на победу

«Динамо» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы бело-голубых на победу
Ставки / Прогнозы 0

22 июля в Москве «Динамо» и «Оренбург» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 6.15.

Букмекеры уверены, что матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги 22 июля «Динамо» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт у аналитиков за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

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