«Краснодар» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы «быков» сохранить третье место в РПЛ

Сегодня, 22 июля, «Краснодар» и «Ахмат» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В случае победы «быки» сохранят третье место и попадут в квалификацию Лиги чемпионов.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 22 июля «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.
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