«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.58.



«Если «Интер» проиграет «Фиорентине» дома, а «Ювентус» выиграет в гостях у «Удинезе», вопрос о чемпионе Италии — 2020 будет закрыт.



«Ювентус» вполне в состоянии выиграть эту встречу. Хотя обе команды проводят концовку чемпионата неубедительно, но класс гостей всё же выше. Да и на кону стоит очень многое.



Команда из Удине в последних пяти играх смогла обыграть лишь СПАЛ, который идёт на последнем месте и остаётся худшей командой Серии А.



Лука Готти, скорее всего, сохранит место в элите итальянского футбола и на будущий сезон. Но «Ювентусу» придётся постараться обыграть «Удинезе», прежде всего потому, что слабая сторона «Юве» – это наставник. Печально, что в клубе с таким набором исполнителей столь унылое создание на тренерском посту», — сказал Аскеров.



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«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.