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«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.58.

«Если «Интер» проиграет «Фиорентине» дома, а «Ювентус» выиграет в гостях у «Удинезе», вопрос о чемпионе Италии — 2020 будет закрыт.

«Ювентус» вполне в состоянии выиграть эту встречу. Хотя обе команды проводят концовку чемпионата неубедительно, но класс гостей всё же выше. Да и на кону стоит очень многое.

Команда из Удине в последних пяти играх смогла обыграть лишь СПАЛ, который идёт на последнем месте и остаётся худшей командой Серии А.

Лука Готти, скорее всего, сохранит место в элите итальянского футбола и на будущий сезон. Но «Ювентусу» придётся постараться обыграть «Удинезе», прежде всего потому, что слабая сторона «Юве» – это наставник. Печально, что в клубе с таким набором исполнителей столь унылое создание на тренерском посту», — сказал Аскеров.

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В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.
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