ACA 107, Емельяненко vs Исмаилов: дата боя, прогнозы и коэффициенты букмекеров

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится 24 июля 2020 года. Поединок станет главным событием турнира АСА 107. Начало — не ранее 22:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом боя Емельяненко: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, успех Исмаилова идёт за 2.55.
Ставка: победа Емельяненко за 1.50.
Исмаилов — достойный боец с неплохим послужным списком, но он выступает в среднем весе. Емельяненко выше почти на 20 см и гораздо тяжелее, разница в мощи несопоставима. Ударная техника и быстрые руки должны помочь Александру без особых проблем разобраться с шумным соперником. На наш взгляд, Емельяненко потребуется определённое время, чтобы примериться к сопернику, а затем он без особых проблем добьётся победы.
Вариантов достаточно. Победа Александра идёт с коэффициентом 1.50, П1 с первом-втором раунде — за 2.13, а П1 во втором раунде — за 4.46. Торопиться Емельяненко вряд ли станет и повторения ситуации с Кокляевым не допустит, чтобы не расстраивать зрителей у экранов. Да и соперник в этот раз посильнее. Но разница всё равно кажется слишком серьёзной.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 июля 2020
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 июля 2020
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:50