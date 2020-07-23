«Лацио» — «Кальяри»: прогноз Александра Неценко на встречу Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Кальяри».



Ставка: победа «Лацио» и меньше 5 мячей в матче за 1.92.



«Римляне полностью заваливают рестарт сезона, угодив в чёрную полосу с травмами и отсутствием глубины состава. Симоне Индзаги по-прежнему не может рассчитывать на Луиса Альберто, Хони, Марушича, Корреа, Лулича, Лейву и Раду. Те, кто выходит играть за «Лацио», к концу матча выглядят как загнанные лошади. С «Ювентусом» у римлян не было шансов, а забить им помог не слишком вытекающий из логики игры пенальти, но главное, его реализовал Иммобиле, ведущий снайперскую гонку с Криштиану Роналду.



У «Лацио» 1 очко в 5 турах, но для места в четвёрке есть нужный запас прочности. У «Кальяри» всё так же плохо. У Вальтера Дзенги всего 2 победы в 9 турах (СПАЛ, «Торино») и 6 матчей без побед (=4-2). Островитян правда не обвинишь в отсутствии характера. Они, может, и не побеждают, но и забить им не всегда просто. К тому же дисквалифицирован защитник Карбони, в лазарете всё ещё пребывают Наинголлан, Олива, Паволетти и Пеллегрини. «Лацио» с грехом пополам выжимает из себя по голу, а «Кальяри» отличился всего однажды за 5 туров. Римлянам пора побеждать», — полагает Неценко.



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