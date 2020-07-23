Эксперт: новый закон вводит для букмекеров принцип «запрещено всё, что прямо не разрешено»

Эксперт в юридическом сопровождении игорного бизнеса, основатель юридической компании «Правовая Линия» Мария Лепщикова прокомментировала принятие Государственной Думой законопроекта, запрещающего букмекерам приём ставок на неспортивные события.



«Я считаю, что принятые правки носят ужесточающий характер абсолютно для всех. Самое ёесткое, что есть в этом законопроекте, — это ограничение событийности.



Сейчас у нас действует принцип «разрешено всё, что прямо не запрещено». С принятием этих правок у нас будет действовать принцип «запрещено всё, что прямо не разрешено». Тут надо понимать, что несколько лет на российском рынке все борются за то, чтобы потребитель уходил от нелегальных букмекеров к легальным, чтобы игроки не ходили на нелегальные сайты, а играли на сайтах легальных лицензиатов российских. А тут неофициальные нелегальные букмекеры не будут ограничивать свою событийность в силу требований российского закона, а российские будут обязаны ограничить свою событийность. Это ударит абсолютно по всем», — сказала Лепщикова в интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Марией Лепщиковой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Госдума приняла закон о запрете ставок на неспортивные события в третьем чтении