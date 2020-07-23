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Юрист: российские букмекеры не смогут принимать ставки на отставку тренера

Юрист: российские букмекеры не смогут принимать ставки на отставку тренера
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Эксперт в юридическом сопровождении игорного бизнеса, основатель юридической компании «Правовая Линия» Мария Лепщикова прокомментрировала принятие Государственной Думой законопроекта, запрещающего букмекерам приём ставок на неспортивные события.

«Закон, который сейчас принят в соответствии с этими правками, подразумевает, что четыре вида событий, на которые можно заключать пари, — это спортивные соревнования. Есть такое понятие, как спортивные мероприятия, есть понятие «спортивные соревнования». Спецставки на увольнение тренера или продажу клуба не входят в эти понятия. Они не являются частью спортивного соревнования, поэтому на исход данных событий заключать пари будет нельзя. Это событие никоим образом нельзя квалифицировать как спортивное соревнование», — сказала Лепщикова в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Марией Лепщиковой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Госдума приняла закон о запрете ставок на неспортивные события в третьем чтении
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