Юрист: российские букмекеры не смогут принимать ставки на отставку тренера

Эксперт в юридическом сопровождении игорного бизнеса, основатель юридической компании «Правовая Линия» Мария Лепщикова прокомментрировала принятие Государственной Думой законопроекта, запрещающего букмекерам приём ставок на неспортивные события.
«Закон, который сейчас принят в соответствии с этими правками, подразумевает, что четыре вида событий, на которые можно заключать пари, — это спортивные соревнования. Есть такое понятие, как спортивные мероприятия, есть понятие «спортивные соревнования». Спецставки на увольнение тренера или продажу клуба не входят в эти понятия. Они не являются частью спортивного соревнования, поэтому на исход данных событий заключать пари будет нельзя. Это событие никоим образом нельзя квалифицировать как спортивное соревнование», — сказала Лепщикова в интервью «Чемпионату».
Полное интервью с Марией Лепщиковой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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