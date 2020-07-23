А. Емельяненко – Исмаилов, покажут ли по какому-то из каналов, ставки и прогнозы на бой

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится 24 июля 2020 года. Поединок станет главным событием турнира АСА 107. Начало — не ранее 22:00 мск. Посмотреть ACA 107 удастся только с помощью покупки трансляции турнира на официальном сайте промоушена или в мобильном приложении. Причём цена увеличится в день боя, так что стоит поторопиться.



Букмекеры считают фаворитом боя Емельяненко: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, успех Исмаилова идёт за 2.55.



Ставка: победа Емельяненко за 1.50.



Исмаилов — достойный боец, с неплохим послужным списком, но он выступает в среднем весе. Емельяненко выше почти на 20 см и гораздо тяжелее, разница в мощи несопоставима. Ударная техника и быстрые руки должны помочь Александру без особых проблем разобраться с шумным соперником. На наш взгляд, Емельяненко потребуется определённое время, чтобы примериться к сопернику, а затем он без особых проблем добьётся победы.



Вариантов достаточно. Победа Александра идёт с коэффициентом 1.50, П1 в первом-втором раунде — за 2.13, а П1 во втором раунде — за 4.46. Торопиться Емельяненко вряд ли станет и повторения ситуации с Кокляевым не допустит, чтобы не расстраивать зрителей у экранов. Да и соперник в этот раз посильнее. Но разница всё равно кажется слишком серьёзной.



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