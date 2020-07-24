«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.17.

«Вроде бы хозяевам сейчас сам чёрт не брат: контракт с Пиоли продлён, игра даётся, голы забиваются в промышленных масштабах, задача выполнена. «Аталанта», конечно, чертовски хороша, да только запас сил, похоже, у неё заканчивается. Всё же стиль крайне энергозатратен, а «скамейка» не особо широкая.



«Богиня» не сумела дожать «Ювентус», хотя смотрелась гораздо лучше (2:2). Затем отвела душу на несчастной «Брешии» (6:2), выдала равную игру с «Вероной» (1:1) и забила всего один мяч «Болонье» (1:0), да ещё и уступив по проценту владения. Кажется, что на своём поле у россонери точно будут шансы зацепиться.



Но есть проблема, причём очень серьёзная. Победа над «Сассуоло» получилась пирровой и обернулась весомыми потерями. Тео Эрнандес и Исмаэль Беннасер перебрали жёлтых карточек и пропустят 36-й тур. Оба однозначно футболисты основного состава, а шустрый француз имеет все основания считаться как минимум одним из лидеров коллектива.



А ещё два защитника получили травмы и были заменены до перерыва: Андреа Конти провёл на поле 10 минут (колено), Алессио Романьоли — 31 (берцовая кость). «Милан» и так многое позволял соперникам, а на фоне серьёзных перестановок в линии обороны работы у Доннаруммы будет предостаточно.

Потому можно не мудрить и проверить лобовую победу «Аталанты» за 2.17. Голов должно быть много: клуб из Бергамо по умолчанию часто пропускает, подбор исполнителей в защите у него откровенно скромный (для стабильного участника Лиги чемпионов, разумеется). Ну а обескровленные хозяева точно будут ошибаться и привозить на фоне проблем с сыгранностью.



Классические варианты не пройдут: на обе забьют дают смешные 1.36, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.38. Тотал больше 3.5 гола за 2.09 — уже интереснее, а нам больше нравится ставка «обе забьют в первом тайме» за дивный коэффициент 2.91. Долгие разведки и закрытые дебюты соперники не любят, да и турнирная таблица на них не давит. Ждём праздника футбола".