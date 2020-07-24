«Рух» — «Славия»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 24 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Славия».

Ставка: «Рух» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

«Рух» в предыдущих трёх домашних играх набрал шесть из девяти возможных очков. Причём брестчане сумели забить четыре мяча, что по меркам низового чемпионата Беларуси вполне достойно. Надо сказать, новичок Высшей лиги в последнее время показывает очень крепкий футбол. К слову, за 18 проведённых встреч в первенстве он потерпел лишь пять поражений. Меньше неудач имеют только четыре клуба.



Причина на поверхности — «Рух» обладает весьма организованной обороной, замыкая топ-4 по показателю пропущенных мячей. Для мозырьской «Славии», которой с трудом даётся один гол в среднем за игру, это станет непростой задачкой. Так что мы бы не стали ждать от команд высокой результативности.



При таких раскладах интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Этот исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Также можно проверить лобовую победу брестчан за 1.85. Всё-таки они выглядят предпочтительнее, плюс фактор своего поля".