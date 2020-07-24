«Витебск» — «Слуцк»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Витебск» — «Слуцк».

Ставка: победа «Витебска» всухую за 2.83.

«Витебск» на своём поле спуску не даёт никому. За девять домашних матчей, которые «северяне» успели провести, они потерпели лишь одно поражение. Причём пропустили они только шесть мячей, а забили девять. Результативность скромная.



У «Слуцка» же с выездами дела обстоят кошмарно. Клуб не может набрать очки уже пять выездов кряду. При этом общий счёт этих пяти поражений составляет 2:12. Как видно, каждый забитый гол даётся через кровь, пот и слёзы.



Статистика личных встреч тоже на стороне хозяев. В последних пяти противостояниях Высшей лиги Беларуси в Витебске случчане добыли лишь одну победу, скатали одну ничью и потерпели три поражения.



Стоит обратить внимание и на то, что «Витебск» пропустил всего три мяча за шесть последних туров. А при таких раскладах есть смысл подумать над победой хозяев всухую за увесистый коэффициент 2.83. Уж больно страшная гостевая серия у бело-синих. Вариант попроще — лобовая победа хозяев, которая оценена в 1.76. Тоже недурно".