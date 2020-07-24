«Милан» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Аталанта».



Ставка: «Аталанта» забьёт в обоих таймах за 2.53.



«Аталанта» — это уже явление в европейском футболе, одна из самых зрелищных и играющих команд. «Аталанта» больше всех забила в Серии А, как мне кажется, она показывает лучший по качеству футбол, лучше «Ювентуса» бергамаски играют. Другое дело, чтобы стать чемпионом, то не нужно играть лучше всех, а нужно играть стабильнее по результату на длинной дистанции. В этом смысле у «Ювентуса» преимущество.



«Аталанта» верна себе, своему стилю, она в каждом матче создаёт огромное количество моментов. Другое дело, что не всегда их реализует, но впереди всё получается – есть чёткая структура в позиционном нападении, есть чёткое понимание того, как команда планирует атаковать. Она здорово играет на свободном и ограниченном пространстве, схема игры отлажена очень хорошо. К работе Гасперини вообще нет никаких вопросов, потому что он сейчас один из самых интересных тренеров в Европе.



Что касается «Милана», то Пиоли проделал большую работу. Он пришёл в кризисное, сложное время, но мы видим, что после карантина «Милан» прибавил. «Милан» сейчас играет результативно, достаточно регулярно набирает очки, Хакан Чалханоглу сейчас лучший игрок «Милана» по вкладу в результат. Это можно назвать достойной работой Пиоли, другое дело, что решение руководства «Милана» отказаться от сотрудничества с Рангником из-за сиюминутных результатов, лично меня удивило. Я нахожу его неправильным – к приходу Рангника готовились, а теперь неожиданно поменяли свое решение. Как мне кажется, недальновидно повели себя руководители «Милана», впрочем, не в первый раз.



«Милан» тоже хорош, но он регулярно пропускает. Я к чему веду? К тому, что «Аталанта», как мне кажется, пусть в последних турах и не забивает так много, как обычно, но её должно прорвать в матче с «Миланом». «Милан» команда играющая, она будет давать сопернику возможности создавать моменты. Я предлагаю такую ставку – «Аталанта» забьёт в обоих таймах, коэффициент 2.53. Мне кажется, что это шикарно, так как «Аталанта» всегда создаёт большое количество моментов», — сказал Керимов.



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