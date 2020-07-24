Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится сегодня, 24 июля 2020 года. Поединок станет главным событием турнира АСА 107. Начало — не ранее 22:00 мск. Посмотреть ACA 107 удастся только с помощью покупки трансляции турнира на официальном сайте промоушена или в мобильном приложении, причём цена увеличится в день боя, так что стоит поторопиться.
Букмекеры считают фаворитом боя Емельяненко: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50. Успех Исмаилова идёт за 2.55.
Ставка: победа Емельяненко за 1.50.
Исмаилов — достойный боец, с неплохим послужным списком, но он выступает в среднем весе. Емельяненко выше почти на 20 см и гораздо тяжелее, разница в мощи внушительная. Ударная техника и быстрые руки должны помочь Александру без особых проблем разобраться с шумным соперником. На наш взгляд, Емельяненко потребуется определённое время, чтобы примериться к сопернику, а затем он без особых проблем добьётся победы.
Вариантов достаточно. Победа Александра идёт с коэффициентом 1.50: П1 в первом-втором раунде — за 2.13, П1 во втором раунде — за 4.46. Торопиться Емельяненко вряд ли станет и повторения ситуации с Кокляевым не допустит, чтобы не расстраивать зрителей у экранов. Да и соперник в этот раз посильнее. Но разница всё равно представляется слишком серьёзной.
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