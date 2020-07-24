«Витебск» — «Слуцк»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Витебск» — «Слуцк».
Ставка: победа «Витебска» за 1.74.
«В белорусском чемпионате идёт борьба в каждом матче, поэтому довольно сложно выделить явного фаворита.
Между «Витебском» и «Слуцком» разница в пять очков. В предыдущем туре обе команды одержали победы над своими соперниками. «Слуцк» обыграл «Ислочь», которая сейчас разочаровывает, и прервал свою длительную безвыигрышную серию, а «Витебск» дома выиграл у «Смолевичей».
В предстоящем матче для меня фаворит «Витебск». Он играет дома, находится выше в таблице и в случае победы может ещё улучшить своё положение. Много голов не жду от этой игры, так как «Витебск» забивает не очень много: у него на счету 18 мячей в 18 матчах нынешнего чемпионата. Считаю, что хозяева выиграют с разницей в один мяч», — сказал Непомнящий.
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