А.Емельяненко – Магомед Исмаилов: прогноз Александра Шлеменко на бой ACA 107

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в рамках турнира ACA 107.
«Исмаилов и Емельяненко всё ещё бойцы, по крайней мере никто не запрещает совмещать одно с другим. Тот же Исмаилов, блогер не блогер, но он себя раскрутил и дерётся в одном из крупных боёв, его много кто знает, и все следят за его карьерой. Емельяненко под стать ему, как говорится.
Шансы в этом бою 50 на 50. Бой короткий, и сложно говорить, особенно если касаться выносливости бойцов. Если говорить о досрочном завершении боя — Емельяненко. Если по решению — Исмаилов. Скорее всего, так», — сказал Шлеменко.
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