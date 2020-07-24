А.Емельяненко – Магомед Исмаилов: прогноз Александра Шлеменко на бой ACA 107

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в рамках турнира ACA 107.



«Исмаилов и Емельяненко всё ещё бойцы, по крайней мере никто не запрещает совмещать одно с другим. Тот же Исмаилов, блогер не блогер, но он себя раскрутил и дерётся в одном из крупных боёв, его много кто знает, и все следят за его карьерой. Емельяненко под стать ему, как говорится.



Шансы в этом бою 50 на 50. Бой короткий, и сложно говорить, особенно если касаться выносливости бойцов. Если говорить о досрочном завершении боя — Емельяненко. Если по решению — Исмаилов. Скорее всего, так», — сказал Шлеменко.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов на ACA 107. Ставки на супербой в Сочи! Главный российский бой лета будет ярким, но быстрым!