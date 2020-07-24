А.Емельяненко vs Исмаилов: прогноз Вячеслава Василевского на бой ACA 107

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.



Ставка: победа Исмаилова за 2.60.



«Этот бой интересен тем, что и Исмаилов, и Емельяненко интересные, харизматичные, активные в социальных сетях. Спортивная часть здесь уходит на второй план.



Думаю, что Мага побьёт Сашу. Нельзя сказать, что Мага маленький. Он маленький по габаритам, но весит много. Мага, мне кажется, волнуется больше, чем Саша. Будет заряжен и поколошматит хорошенько, особенно вначале. Саша вначале любит пропускать, а Мага бьёт сильно, я на себе это испытал», — сказал Василевский.



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