Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой ACA 107

Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой ACA 107
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Бой пройдёт в Сочи 24 июля в рамках вечера MMA ACA 107. Начало поединка — не ранее 22:00 мск.

Ставка: победа Исмаилова за 2.60.

«Это будет жёсткая заруба, что очевидно. Кто говорит, что бой будет шуточным, вообще не разбирается в спорте.
Победу одержит Исмаилов за счёт мотивации, каких-то неожиданностей, чёткого плана и дисциплины», — сказал Вартанян.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020