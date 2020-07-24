Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Бой пройдёт в Сочи 24 июля в рамках вечера MMA ACA 107. Начало поединка — не ранее 22:00 мск.
Ставка: победа Исмаилова за 2.60.
«Это будет жёсткая заруба, что очевидно. Кто говорит, что бой будет шуточным, вообще не разбирается в спорте.
Победу одержит Исмаилов за счёт мотивации, каких-то неожиданностей, чёткого плана и дисциплины», — сказал Вартанян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 24 июля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 июля 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 июля 2020
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
Партнерский контент