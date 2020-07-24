Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой ACA 107

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Бой пройдёт в Сочи 24 июля в рамках вечера MMA ACA 107. Начало поединка — не ранее 22:00 мск.



Ставка: победа Исмаилова за 2.60.



«Это будет жёсткая заруба, что очевидно. Кто говорит, что бой будет шуточным, вообще не разбирается в спорте.

Победу одержит Исмаилов за счёт мотивации, каких-то неожиданностей, чёткого плана и дисциплины», — сказал Вартанян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.