«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на финальный матч Кубка России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.



«Разумеется, в этом матче «Зенит» на опыте должен брать своё и делать золотой дубль. У «Зенита» всё для этого есть, у него практически нет травмированных, разве что Андрей Лунёв, но Кержаков — тоже вполне достойная альтернатива.



У «Химок» после удачного матча с «Уралом» в полуфинале сразу три игрока из-за дисквалификации финал Кубка пропустят. Это Тихий, Дядюн и Мартусевич. Ресурс у «Химок» ограничен. Понятно, что выход в финал — это огромное событие для команды из первого дивизиона, это очень круто, но что-то противопоставить мощному и крепкому «Зениту» «Химки» могут только за счёт невероятной самоотдачи, героизма и удачи.



Вряд ли в этом матче будет разгром, но «Зенит», скорее всего, своё возьмет. Помните, был как-то матч в Ростове, когда в финале Кубка «Зенит» обыграл «Сибирь» — 1:0. Тогда «Сибирь» тоже была однозначным андердогом, но «Зенит» смог забить только с пенальти. Я не исключаю, что и здесь будет тяжёлая, вязкая игра, «Химки» будут отбиваться и сидеть в обороне, а «Зенит» за счёт индивидуального класса игроков попытается что-то реализовать. Поэтому мой прогноз — победа «Зенита» через тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.9».

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.