«Химки» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на финал Кубка России 25 июля

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 5.00.
«Довольно неожиданная пара. Ожидалось, что выйдет «Урал» дома в Екатеринбурге и сыграет с «Зенитом» или «Спартаком». Но «Химки» одержали неожиданную победу 3:1 над уральцами, эта команда показала, что у неё характер своего тренера Сергея Юрана. Она такая же весёлая, атакующая и непредсказуемая. Мне предстоит спрогнозировать эту игру.
При всех хороших словах, что я сказал «Химкам», и при том, что сам я живу в Подмосковье, особых шансов я команде не даю. Мне кажется, что здесь сенсации не будет. Фактическим финалом был полуфинальный матч в Санкт-Петербурге. «Зенит» победил «Спартак».
«Химки» уже прыгнули выше головы. Может быть, какие-то локальные успехи по ходу встречи у них и будут, но я бы даже не поставил на забитый мяч в ворота «Зенита». «Зенит» будет сконцентрирован, стимул хороший — золотой дубль. Они хотят великолепно завершить сезон, добавить кубок. Иногда можно делать ставку на конкретный счёт.
Мне кажется, ход этого матча будет таким:«Химки» будут сопротивляться, но «Зенит» в конце концов сломает это сопротивление, забьёт один мяч, тогда «Химки» пойдут вперёд и получат ещё один гол в свои ворота. На этом, думаю, всё закончится. Не думаю, что будет какой-то разгром в Подмосковье. Рассказал вам суть своего прогноза. В матче «Химки» — «Зенит» я поставлю на точный счёт 2:0 в пользу «Зенита».
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