«Химки» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч финала Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: «Химки» не забьют за 1.65.
«Химки» меня удивили в полуфинале: не имея условий для подготовки, команда проводит матч с первой до последней минуты, играет в атаку. Я считаю, в большей степени это из-за того, что так им позволил сыграть соперник. Да, «Химки» были хорошо мотивированы: игроки знали, что делать. Главный тренер Сергей Юран отмечал, что его подопечные правильно реагируют на требования.
Но в финале более серьёзный соперник – «Зенит» готов претендовать на второй титул в этом сезоне. Этот фаворит, и он выиграет Кубок России.
Не думаю, что будет много голов, хотя если «Зенит» забьёт быстрый гол, то, возможно, тогда он сможет ещё как минимум один раз отличиться. «Химки» побегут отыгрываться, а «Зенит» этим воспользуется. Я бы хотел, чтобы «Химки» забили первыми, тогда была бы феерия, но такое вряд ли случится.
«Зенит» в этом году силён тем, что он не уступает тем командам, которые уровнем ниже его. Не вижу у него слабых мест в игре против «Химок». Единственное, что можно отметить, — «Зениту» не хватает скорости ведения игры, скоростных качеств игроков. Но всё равно, как вполне реалистичный вариант, он забьёт два мяча в ворота «Химок». А «Химки», я уверен, не смогут забить, так как «Зенит» отнесётся к сопернику серьёзно».
- 25 июля 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:35
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00