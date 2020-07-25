«Химки» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч финала Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: «Химки» не забьют за 1.65.



«Химки» меня удивили в полуфинале: не имея условий для подготовки, команда проводит матч с первой до последней минуты, играет в атаку. Я считаю, в большей степени это из-за того, что так им позволил сыграть соперник. Да, «Химки» были хорошо мотивированы: игроки знали, что делать. Главный тренер Сергей Юран отмечал, что его подопечные правильно реагируют на требования.



Но в финале более серьёзный соперник – «Зенит» готов претендовать на второй титул в этом сезоне. Этот фаворит, и он выиграет Кубок России.



Не думаю, что будет много голов, хотя если «Зенит» забьёт быстрый гол, то, возможно, тогда он сможет ещё как минимум один раз отличиться. «Химки» побегут отыгрываться, а «Зенит» этим воспользуется. Я бы хотел, чтобы «Химки» забили первыми, тогда была бы феерия, но такое вряд ли случится.



«Зенит» в этом году силён тем, что он не уступает тем командам, которые уровнем ниже его. Не вижу у него слабых мест в игре против «Химок». Единственное, что можно отметить, — «Зениту» не хватает скорости ведения игры, скоростных качеств игроков. Но всё равно, как вполне реалистичный вариант, он забьёт два мяча в ворота «Химок». А «Химки», я уверен, не смогут забить, так как «Зенит» отнесётся к сопернику серьёзно».

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.