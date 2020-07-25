«Химки» — «Зенит». 25 июля: прогноз Владислава Радимова на финальный матч Кубка России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Химок» с форой (+2) за 1.82.
«Я плохо представляю, что «Химки» могут противопоставить «Зениту», поэтому он обязательно выиграет, но не думаю, что сделает это крупно. «Химки» – упёртая команда, она сыграет от обороны, не захочет рисковать. «Химки» будут долго сопротивляться, и «Зенит» ждёт непростой матч, поэтому смело можно брать ставку «Химки» с форой (+2)». Это финал, «Химки» закроются и не дадут «Зениту» забить больше двух мячей.
Я знаю, что такое ФНЛ и кто такой Сергей Юран. «Химки» не раскроются, даже получив один мяч в свои ворота, а его будет крайне непросто забить в ворота химчан.
В полуфинале против «Химок» «Урал» сыграл слабо, но если смотреть второй тайм матча «Зенит» – «Спартак», то мы видим, что «Зенит» находится не в лучшей физической форме. Вряд ли что-то резко изменится в финальном матче. Мне кажется, что «Зенит» после победы в чемпионате выдохнул и сейчас не готов играть в таком режиме».
- 25 июля 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:35
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00