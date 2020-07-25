«Химки» — «Зенит». 25 июля: прогноз Владислава Радимова на финальный матч Кубка России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в финале Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Химок» с форой (+2) за 1.82.



«Я плохо представляю, что «Химки» могут противопоставить «Зениту», поэтому он обязательно выиграет, но не думаю, что сделает это крупно. «Химки» – упёртая команда, она сыграет от обороны, не захочет рисковать. «Химки» будут долго сопротивляться, и «Зенит» ждёт непростой матч, поэтому смело можно брать ставку «Химки» с форой (+2)». Это финал, «Химки» закроются и не дадут «Зениту» забить больше двух мячей.



Я знаю, что такое ФНЛ и кто такой Сергей Юран. «Химки» не раскроются, даже получив один мяч в свои ворота, а его будет крайне непросто забить в ворота химчан.



В полуфинале против «Химок» «Урал» сыграл слабо, но если смотреть второй тайм матча «Зенит» – «Спартак», то мы видим, что «Зенит» находится не в лучшей физической форме. Вряд ли что-то резко изменится в финальном матче. Мне кажется, что «Зенит» после победы в чемпионате выдохнул и сейчас не готов играть в таком режиме».

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.