«Химки» — «Зенит»: получи фрибет до 15 000 рублей за ставки на финал Кубка России!
Сегодня, 25 июля, «Химки» встретятся с «Зенитом» в финальном матче Кубка России. Начало — в 17:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!
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