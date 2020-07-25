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«Химки» — «Зенит»: получи фрибет до 15 000 рублей за ставки на финал Кубка России!

«Химки» — «Зенит»: получи фрибет до 15 000 рублей за ставки на финал Кубка России!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 25 июля, «Химки» встретятся с «Зенитом» в финальном матче Кубка России. Начало — в 17:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!

Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.

1. Зарегистрируйся в БК Bettery и пополни счёт от 500 рублей.

2. Делай ставки на «Химки» — «Зенит» и другие матчи РПЛ с коэффициентом от 1.50 и получай фрибеты!

В отыгрыш засчитываются факт совершения ставки и вся сумма пари. Выигрывать — easy!

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