«Милан» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» в 36-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.15.



«Очень интригующий матч. Все уже забыли, когда эти команды проигрывали. Это точно было до пандемии. У «Аталанты» ещё есть шанс на чемпионство, для этого ей надо играть на победу в предстоящей встрече. Не устаю восхищаться игрой «Аталанты». Может, чуть бледнее она выглядела в последних играх, чем обычно. Но тут два момента: во-первых, играть в таком графике тяжело, нельзя всё время показывать невероятный футбол, во-вторых, раздражители были не самые серьёзные. «Милан» — дело другое. Здесь мы уже увидим настоящую «Аталанту». Даже хотел поставить на гол Сапаты, который очень нравится, а у «Милана» проблемы в обороне. Два защитника выбыли из строя. Но коэффициент не очень высокий.



Пойду по обычному пути для таких матчей. Возьму «тотал больше 3.5 мяча». «Милан», имея впереди Ребича и Ибрагимовича, серьёзную поддержку от Кессье, интересную «скамейку», тоже обязательно тут забьёт. Может быть, увидим счёт 2:2, может, «Аталанта» победит 3:1. Да и «Милан» удивить может, как сделал это с «Ювентусом», — сказал Титов.



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