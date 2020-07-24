«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз Александра Неценко на финал Кубка Франции

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч финала Кубка Франции сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Сент-Этьен».



Ставка: победа «ПСЖ» минимум в 3 мяча за 1.90.



«Поздравляю всех с возвращением французского футбола, который нас всех досрочно покинул – чемпионат не был доигран. Но всё же во Франции решили перед Лигой чемпионов провести два финала – Кубка Франции и Кубка лиги. На следующей неделе будет Кубок лиги, а вот сегодня будет играться финал Кубка Франции. В нём сыграют «ПСЖ» и «Сент-Этьен».



«ПСЖ» явный фаворит, команда здорово провела товарищеские матчи. Напомню, что были обыграны «Васланд-Беверен», «Гавр» и «Селтик» с общим счётом 20:0. В каждом из этих матчей парижане забили не менее 4 голов. «Сент-Этьен» провёл на два матча больше – «Румилли», «Ницца» и «Шарлеруа» были обыграны, но после этого команда потерпела два поражения от «Андерлехта».



Парижане будут доминировать, потому что команде необходимо готовиться к Лиге чемпионов, в отличие от «Сент-Этьена». Линия атаки находится в очень хорошей форме. Да, есть потери в защите, но они будут компенсированы качественными игроками. Менье команду покинул, Бернат травмирован, но Курзава и Керер сыграют на флангах и все будет в порядке. Квартет Неймар, Мбаппе, Ди Мария и Икарди в строю, так что «ПСЖ» постарается продемонстрировать всю свою мощь.



Для «Сент-Этьена» парижане самый неудобный соперник за последние годы. В последних 18 матчах парижане одержали 16 побед. Последний успех «Сент-Этьена» датирован 2012 годом, когда в кубковом матче «Сент-Этьен» смог обыграть парижан в серии пенальти.



Следует сказать, что в последних семи матчах между этими соперниками парижане пять раз выигрывали с разницей минимум три мяча. «Сент-Этьен» пропускал в среднем 1.5 гола за матч в чемпионате, а «ПСЖ» забивал в среднем почти 3 гола за игру. В такой ситуации я смело беру победу «ПСЖ»с форой (-2.5) с коэффициентом 1.90», — сказал Неценко.



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«ПСЖ» — «Сент-Этьен». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Тухель легко возьмут Кубок Франции В трёх контрольных матчах парижане добыли три победы с общим счётом 20:0. Охота началась.